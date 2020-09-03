«أمن المنوفية»: ضبط أكثر من 350 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن المنوفية بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبط 352 ألف كمامة منتج نهائى معدة للبيع -و3طن مستلزمات إنتاج ومواد خام- 1500 متر أستيك و3 ماكينات لتصنيع القطن الطبى و2 ماكينة لتصنيع الكمامات و15 كيلو جرام دعامات لتصنيع الكمامات و8 آلاف كيس قطن طبى – 10 آلاف علبة فارغة لتعبئة المنتج النهائى -و 2500كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى) جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر.. بداخل مصنع لإنتاج القطن الطبى كائن بدائرة مركز شرطة تلا.. حيث تم ضبط (مالك المصنع- مُقيم بذات الناحية) لقيامه بإنشاء خط لإنتاج وتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المقلدة المنسوب إنتاجها لشركات وهمية«بدون ترخيص» تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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