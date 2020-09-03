شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 أطنان بهارات وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، ٨ أطنان بهارات وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطحنين للعطارة بمدينة طوخ، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية بمداهمة ٢ مطحن عطارة بمدينة طوخ، حيث تم ضبط، 20 شيكارة سمسم وزن 65 كجم بإجمالي 1300 كجم، و110 شيكارة لون صناعى تزن 25 كجم بإجمالي 2750 كجم، و100شيكارة بهارات تزن 35 كجم بإجمالي 3500 كجم، و10 شيكارة زعتر تركي وزن 10 كجم بإجمالي 100 كجم منتهية الصلاحية، و8 شيكارة كمون مطحون تزن 25 كجم بإجمالي 200 كجم، و14 شيكارة فلفل أحمر مطحون بالعنق تزن 25 كجم بإجمالي 350 كجم، واجمالي المضبوطات 8.200 طن.

وتبين أن تلك المضبوطات غير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها رطوبة، وموضوعة داخل شكاير سبق استعمالها، ولا يوجد على الشكاير أي بيانات تدل على مصدرها((مجهولة المصدر)) ويعد ذلك غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وتبين أن المكان غير مرخص و غير مستوفي للاشتراطات الصحية وتم تحرير محاضر بالمخالفات الموجودة تم تحرير محاضر لقرار رقم ٩٦ الخاص بالاشتراطات الصحية وعدم نظافة المصنع والقرار ٩٧ لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية كما تم تحرير محضر الضبط وجارٍ العرض على النيابه المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضم فريق فريق المراقبة بمديرية الصحة، سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر عبد الواحد مراقب أول الأغذية، ومحمد صبحي مراقب الأغذية، مفتشي الأغذية من مكتب الأغذية بمدينة طوخ علي محمد علي، ومحمد بكرى، ومصطفى خيري، وحمد الشوربجي.

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ضبط 8 أطنان بهارات وتوابل ضارة بالصحة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقليوبية

ضبط 8 أطنان بهارات وتوابل ضارة بالصحة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقليوبية

ضبط 8 أطنان بهارات وتوابل ضارة بالصحة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقليوبية

ضبط 8 أطنان بهارات وتوابل ضارة بالصحة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقليوبية

ضبط 8 أطنان بهارات وتوابل ضارة بالصحة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقليوبية