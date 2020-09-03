شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: تحصين 1.4 مليون رأس ماشية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريراً ‏عن إنجازات المديرية خلال الفترة من 1سبتمبر 2019 إلى 1 سبتمبر 2020م، أشار فيه إلى أنه تم تحصين 491 ألف و657 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية، وتحصين 486 ألف و622 رأس ماشية ‏ضد حمي الوادي المتصدع، فضلا عن تحصين 188 ألف و240 رأس ماشية ضد لقاح ‏جدري الماشية، وتحصين 32 ألف و439 رأس ماشية ضد جلد عقدي وجلدي أغنام، ‏كما تم تحصين 103 ألف و111 رأس ماشية ضد لقاح التسمم الدموي، وتحصين 130 ألف و205 رأس ‏ماشية ضد طاعون مجترات صغيرة، ليصل إجمالي ما تم تحصينه مليون و432 ألف و247 ‏رأس ماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها.‏

وللعمل على زيادة الثروة الداجنة والسمكية والنحل، أوضح مدير مديرية الطب ‏البيطري، أن المديرية قامت بتقديم العلاج لـ 2 مليون و627 ألف و815 طائر، وإجراء الفحص المعملي ‏لـ 174 ألف و200 طائر، وبلغ عدد المحصن 2 مليون و838 ألف و75 طائر.‏

وأضاف أن إدارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على عمليات الذبح لعدد 52031 رأس ماشية، ما بين أبقار وجمال ‏وجاموس وفحل جاموس وعجول بقري وضأن وماعز، بالإضافة إلى ذبح ‏‏8 مليون و971 ألف و770 طائر، كما تم تحرير 602 قضية ذبح خارج السلخانة وتقديم لحوم ‏غير صالحة للاستهلاك الأدمي.‏

وفي مجال الوقاية والحماية من الأمراض المشتركة، أكد مدير مديرية الطب ‏البيطري، أنه تم اختبار 18 ألف و406 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وذبح 45 ‏أبقار و11 جاموس و15 أغنام و8 ماعز، كما تم اختبار 11 ألف و99 ‏حيوان ضد مرض الدرن البقري، وذبح 3 بقرات وجاموس، وإعدام 16 ألف و141 كلب ضال، ‏و80 قطة، ومعالجة 283 كلب وتحصين 1347 كلب، مشيراً إلى أنه ‏تم تنظيم 1609 ندوة مختلفة بمراكز وقري المحافظة لتوعيه الفلاحين ‏والمربين بطرق التغذية السليمة للحيوانات والطيور، وكيفية الحفاظ عليها من ‏الأمراض لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع كلية الطب البيطري، لتنمية المهارات العلمية لأطباء المديرية، وكذلك مديرية الزراعة ومعهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق للتعاون مع لجان الحصر والتحصين للثروة الحيوانية، وللتبادل العلمي وتنمية مهارات الفحوص المعملية لأطباء المديرية.

وأشار إلى أن إدارة الخدمات قامت بتنفيذ 36 حملة تفتيشية على عيادات ومعارض وشركات وسيارات بيع ومصانع الأدوية البيطرية، تم من خلالها المرور على 97 موقع وتحرير 73 مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، وضبط 30 ألف و571 عبوة دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وأخري محظور استخدامها بيطريا، وإجراء 10 محاضر إعدام لمضبوطات من الأدوية المخالفة.

وتصدياً لجائحة كورونا أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء، بتنفيذ 47 ألف و624 حملة رش وتطهير للمباني الحكومية، والأسواق والشوارع ودور العبادة، والمباني التابعة لمديرية الطب البيطري، والتطهير الشامل للقرى والعزب والكفور في المحافظة، فضلا عن تقديم رسائل التوعية التثقيفية للعاملين بالمديرية.

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