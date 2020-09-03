شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعيين» تسترد «مسرح وسينما رومانس» بعد 9 سنوات من الاستيلاء عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، استرداد النقابة لأحد أهم أصولها، «مسرح وسينما رومانس» بشارع الجلاء برمسيس بمحافظة القاهرة، بعد الاستيلاء عليها منذ عام 2011، موجهًا التهنئة لكافة الزراعيين في جميع أنحاء مصر.

وقال «خليفة» في بيان، الخميس، إنه تم الانتهاء من إجراءات استلام المسرح والسينما، أمس الأربعاء، موجهًا «التحية والتقدير والامتنان لقضاء مصر الشامخ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الأزبكية، ولجميع الأجهزة المعنية»، قائلًا: «نفتخر ونعتز بسيادة دولة القانون، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس النقابة العامة».

وأكد نقيب الزراعيين أن «النقابة ستعيد تأهيل المسرح والسينما، ليصبح منارة ثقافية، ويساهم في رفع الوعي للمجتمع، باعتبار ذلك جزء أصيل من دور المجتمع المدني، والنقابات المهنية، كذلك سيتم استخدام أصول النقابة بفكر استثمارى، بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة في مختلف المجالات».