شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم قافلة زراعية لقرية جزيرة ببا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، لأول مرة، على تنظيم قافلة زراعية لقرية جزيرة ببا، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وصرح رئيس الجامعة، بأن الهدف من القوافل الزراعية هو الوصول إلى الفلاح في أرضه، للتعرف على مشاكله الحقيقية ودعمه وتزويده بكل ما هو جديد في الأساليب والنظم الزراعية الحديثة التي تهدف للممارسة الأمثل في استخدام الأسمدة والإدارة الرشيدة للعناصر الغذائية للنبات بتطبيق المصدر الصحيح بالكمية الصحيحة في الوقت والمكان المناسب والوصل إلى أعلى إنتاجية زراعية وتوطيد العلاقة ما بين صناع الأسمدة والمزارعين.

وأضاف الدكتور منصور أن القافلة ستقوم بمهمة التقريب والتعاون بين القطاعين العام والخاص المنتج للأسمدة وصناعتها على مستوى الزراعة والمزارعين والتواصل مع صناع الأسمدة بين الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الزراعية وكافة المنظمات المهتمة بإنتاج الأسمدة والمحاصيل.