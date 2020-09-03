شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا بإزالة صفة النفع العام عن أرضي «مجمع التحرير» و«الحزب الوطني» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 33 مكرر (ح)، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 459 لسنة 2020، بأن تزال صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة. وجاءت المادة الثانية: «تنقل ملكية العقارات التالى بياناتها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر، وتقيد في دفاتره»، وهي: 1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832م. 2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية «المبنى القديم» بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.8م. 3- أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعدل 166612.68م. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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