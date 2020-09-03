سامح شكرى وبوريل يبحثان التعاون الثُنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى قصر التحرير بالقاهرة.



شكرى وبوريل

وقال متحدث الخارجية، جانب من المُحادثات بين شكرى وبوريل للتشاور حول التعاون الثُنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى وتبادُل الرؤى بشأن أهم القضايا الإقليمية.

واستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الخميس، جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، وذلك لعقد جلسة مباحثات فى قصر التحرير ومن المقرر أن يلى اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.

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كان وزير الخارجية سامح شكرى قد استقبل الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام فى ليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز، وذلك لبحث آخر مُستجدات المشهد الليبى ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا للتسوية السياسية فى البلاد.





وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميدانى والسياسى وفرص التوصل لحل سياسى للأزمة، حيث أكد الوزير شكرى دعم القاهرة لأى خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية فى ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبى الشقيق.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض ثوابت الموقف المصرى الداعم للتوصل إلى حل سياسى يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازى مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع فى البلاد.