مجموع الثانوية شرط قيد خريجي الجامعات الأجنبية في نقابة "أطباء الأسنان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، معايير وشروط وآليات تسجيل خريجى الجامعات الأجنبية خارج مصر، بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، موضحا أنها تتضمن:
1- أن يكون مجموع الثانوية العامة مُطابق للحد الأدنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لنفس سنة القبول بالجامعة.
2- أن تكون الجامعة والشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
3- يُطبق القرار على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 2019.
وكانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه طبقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية، التى تم عقدها يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019 تتضمن شروط وآليات نقابة أطباء الأسنان:
1- تسجيل جميع كليات طب الأسنان الخاصة المنشأة بقرار جمهوري وحاصلة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
2- تسجيل طلبة الكليات مع الالتزام بالحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات لنفس عام القبول.
4- الحالات التي تحت الحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث اعتبرت النقابة أن التحاقهم بالكلية فى هذه الحالة تم بشكل غير شرعى.
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