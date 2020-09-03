شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جمهورية سان مارينو بذكرى الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، برقية تهنئة إلى كل من السيد أليساندرو مانشيني والسيدة غراتسيا زافيراني رئيسى جمهورية سان مارينو بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال .

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