شكرا لقرائتكم خبر عن "1200 مسجد".. بيوت الله على رأس الإنشاءات فى المدن الجديدة (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لغة الأرقام هي أصدق اللغات وأدق الطرق للتأكيد على أن مصر تتخذ من عمارة المساجد منهاجا لها، فالرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بدور العبادة، حيث تكشف الأرقام أن الدولة حينما تخطط للمدن الجديدة وتضع في اعتبارها المنشآت الحيوية والخدمية مثل المدارس والمستشفيات تضع في اعتبارها أيضا إنشاء دور العبادة.

فى الإنفو جراف التالي نوضح عدد المساجد التى تم بناؤها فى بعض المدن الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن..

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