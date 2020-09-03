شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة ترسل شكوى للحكومة لإخراج قطة من العمارة وعريس يشكو تصوير فرحه أبيض وأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يقتصر دور منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء على استقبال الاستغاثات والحالات الحرجة فقط بل هناك حالات حالات تتسم بالغرابة والمشكلات الفردية التي تتعامل معها .

ويرصد " الخليج 365" أبرز الحالات الطريفة والغريبة التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية ومنها شكوى من مواطن (أ. ا. ع) من الشرقية يشكو فيها والده الذي يقوم ببيع التموين الذي يحصل عليه ببطاقة التموين، وأن والده لا يستحق التموين هو ووالدته وأن هناك آخرون مستحقون للتموين، حيث أوضح فيها أن والده يتقاضى معاش بمبلغ كبير وأخته لها وظيفة ثابته وهم ليسوا بحاجة للتموين، ويطالب بإيقاف التموين عنهم.

وهناك مواطنة أخرى أرسلت شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية وهى (ل. م. ع) 39 عام من مركز دمنهور محافظة البحيرة تشكو من القطة الموجودة بالعمارة وانها تقوم بتلويث المكان أمام شقتها بالفطريات ومخلفات القطة والرائحة الكريهة، وترغب في إخراج القطة من العمارة.

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واشتكى المواطن (ف. ش. س) 33 عام من مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة مصور الزفاف الخاص به نظراً لأنه قام بتسليمه نسخة من شريط الزفاف بالأبيض والأسود لمدة 4 ساعات كاملة بدلاً من تصويره بالألوان.

وتلقت المنظومة شكوى من فتاه (إ. إ. ع) من مركز طوخ محافظة القليوبية تشكو فيها من سخونة شديدة بمياه الحنفيات بالعمارة التي تسكن فيها بسبب حرارة الجو هذه الفترة، وتريد حل للشكوى في أسرع وقت