شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تلزم 134 شركة كبار ممولين على الانضمام للفاتورة الإلكترونية 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصلحة الضرائب، اليوم الخميس، إنها ألزمت 134 شركة من كبار الممولين بالإنضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر القادم، استكمالاً للتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.

كان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قام بزيارة مركز كبار الممولين التابع للمصلحة بكافة قطاعاته ( دخل ،قيمة مضافة ، كسب عمل ، دمغة ) وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة سير العمل بالمركز وتفقد كافة المواقع للإطمئنان على أعمال التطوير بمبنى المركز لجاهزيته للميكنة ، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لزيادة الحصيلة .

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وأكد رضا عبد القادر، خلال الاجتماع أنه تمت مناقشة بيانات الحصيلة، وموضوع تسعير المعاملات من أجل سرعة الفحص والإنجاز للمعاملات الخارجية فى أقل وقت وجهد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة ، مضيفًا أنه تم تناول ومتابعة موضوع الفاتورة الإلكترونية والموضوعات المتعلقة بالميكنة وسرعة الإنجاز والتسهيل للشركات من أجل التنفيذ ، وإنجاز واستكمال محاسبة الملفات الهامة ذات الحصيلة للحفاظ على حقوق الموازنة العامة للدولة ، وكذلك مناقشة مشاكل الهيئات الإقتصادية والتنسيق مع مسئول الهيئات وسرعة انجاز وحل أى مشاكل متعلقة بهذه الهيئات .

وأوضح رضا عبد القادر، أن إجراءات الميكنة التي اتخذتها المصلحة أدت إلى تخفيف العبء ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين، وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة ، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تشهد تطورًا ملحوظًا مما يؤهلها لتكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية، ويشمل هذا التطوير خمسة محاور وهى محور تطوير الإجراءات ، ومحور الميكنة الشاملة ، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل ،ومحور تطوير الأفراد والهيكل التنظيمى ، ومحور التشريعات .

جدير بالذكر أن الحصيلة الضريبية لمركز كبار الممولين تمثل 80% من إجمالى حصيلة مصلحة الضرائب المصرية.