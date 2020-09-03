أخبار مصر | الهضيبي: المستشار محمود عتمان يُعد إضافة لمجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الهضيبي: المستشار محمود عتمان يُعد إضافة لمجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، التهنئة إلى المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، لندبه للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبًا كليًا، مشيرًا إلي أنه قيمة قانونية كبيرة ولديه من الخبرات والكفاءة المناسبة لتأدية عمله الجديد على أكمل وجه، لافتا إلى أنه يُعد إضافة لمجلس الشيوخ.

وأوضح "الهضيبي" في بيان له، اليوم الخميس، أن المستشار محمود عتمان قيمة قانونية كبيرة حيث شغل عدة مناصب منها العمل بهيئة مفوضي الدولة بجميع المحاكم، وعضوية إدارة فتوى وزارات الداخلية والخارجية والعدل من سنة 1992 إلى سنة 1998، وعضوية محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والقاهرة، وعضوية المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ورئيس المكتب الفني لها، وعضوية الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا ثم الدائرة الأولى ثم الدائرة الخامسة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من المنتظر أن يبدأ المجلس الجديد أعماله خلال الفترة القليلة القادمة بعد غياب سنوات طويلة منذ حل آخر مجلس شورى، واكد الدكتور ياسر الهضيبي، على أهمية الدور الذي سيلعبه مجلس الشيوخ في المعادلة السياسية في مصر كغرفة تشريعية ثانية بجانب مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى.

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وكان قد قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، في خطاب له، أمس الأربعاء، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.

وجاء نص القرار كالآتي: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 3182020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 292020.

المادة الأولى: يندب السيد الأستاذ المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد - نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبة كلية.

المادة الثانية: على الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.