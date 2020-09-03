أخبار مصر | تعيين 343 شاباً واستخراج 384 شهادة قياس مستوي مهارة ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 343 شاباً واستخراج 384 شهادة قياس مستوي مهارة ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 343 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1319 شابًا.



تلقى وزير القوي العاملة، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة، و375 كارنيه مزاولة حرفة، فضلًا عن التفتيش على 372 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 162 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير ثلاثة محضر لمنشآت مخالفة للقانون.



وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 57 منشأة بواسطة مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية. وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية. وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات. وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق. Advertisements ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 343 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1319 شابًا.

تلقى وزير القوي العاملة، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة، و375 كارنيه مزاولة حرفة، فضلًا عن التفتيش على 372 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 162 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير ثلاثة محضر لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 57 منشأة بواسطة مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.

