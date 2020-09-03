أخبار مصر | مصريان يحصلان على 333 ألف جنيه مستحقاتهما عن فترة عملهما بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصريان يحصلان على 333 ألف جنيه مستحقاتهما عن فترة عملهما بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية استطاع تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات الخدمات، ومدرسة بالمملكة لصرف مستحقات مدرس وعامل مصريين متأخرة بإجمالي 80 ألفا و772 ريالا سعوديًا، أى ما يوازي 333 ألفًا و588 جنيهًا مصريًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد.ب.ع" والذي كان يعمل بمؤسسة للخدمات بالرياض للحصول على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة، وكذلك مستحقات المواطن "ع.ع.س.ع" والذي كان يعمل بإحدى المدارس التعليمية بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى وديًا مع المؤسسة التي يعمل بها المواطن المصري "أحمد.ب.ع"، وبعد تعثر المفاوضات الودية تم السير فى دعوى قضائية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية بالرياض وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام المؤسسة بدفع 65 ألفًا و416 ريالا سعوديا وتم إصدار شيك مصرفي للعامل من محكمة التنفيذ بالرياض.

وتم التواصل مع مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وفي نفس السياق استطاع مكتب التمثيل العمالي بالرياض الحصول على مستحقات المواطن "ع.ع.س.ع" والذي كان يعمل بإحدى المدارس التعليمية بالرياض وتم إصدار شيك مصرفي بقيمة المستحقات والتى بلغت 15 ألفًا و356 ريالا سعوديا.

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وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.