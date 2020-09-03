مصر | إلغاء حبس حسام حبيب في اتهامه بضرب المنتج ياسر خليل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء حبس حسام حبيب في اتهامه بضرب المنتج ياسر خليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب، في الاستئناف المقدم على حكم حبسه سنة، في جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كل من الطرفين مبلغ 200 جنيه.

وقررت المحكمة أيضًا إحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة العامة، قد تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي على المنتج ياسر خليل بالضرب على المخرج ياسر خليل، مطالبة بالبراءة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائي بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المنتج ياسر جلال. ونفى مصدر قضائي وجود أي نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه في حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.