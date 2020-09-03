مصر | ضبط 13 قطعة سلاح نارى و105 طلقة و 130 قرص مخدر فى حملة أمنية

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طبنجة، 8 طلقات نارية، خزينة بندقية آلية، 27 طلقة صوت 2 سلاح أبيض، جراب طبنجة بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

وضبط 4 طبنجات معدلة، 3 بنادق ضغط هواء مختلفة الأنواع، 3 طبنجة مُحدثة صوت، 70 طلقة مُحدثة صوت، خزينة طبنجة، أجزاء سلاح، 41 قطعة من الألعاب النارية، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة صاحب محل غير مرخص لأدوات الصيد، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية.

وضبط أيضا 2 فرد خرطوش، 130 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وكذا ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ورش تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.