مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط ديلر العجوزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط ديلر العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3980 قرص مخدر لعقارى التامول، الترامادول، كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، كمية من البودر المخدرة وزنت 20 جرام، 36 أمبول به محلول مجهول المصدر يشتبه أن يكون مخدر، 38 كيس تبغ، ميزان حساس، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، بحوزة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدئرة القسم، وذلك حال قيادته دراجة نارية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائه، وإستخدام الدراجة فى عملية الترويج.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.