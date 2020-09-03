مصر | إحباط ترويج 6 كيلو مخدرات و2500 قرص مخدر بعدة محافظات

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الدخيلة بالإسكندرية.

وضبط 36 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وضبط 2500 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية.

كما ضبط 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول، بحوزة إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض - هاتف محمول، بحوزة أحد العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.