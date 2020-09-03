مصر | كشف ملابسات النصب على 4 مواطنين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات النصب على 4 مواطنين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط مـوظف مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابـة بالجيزة، لقيامه بالنصب على 4 مواطنين، والادعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد المشروعات السكنية خلافًا للحقيقة، وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى قدره 13200 جنيه، من كل منهم، والاستيلاء على المبالغ المالية لنفسه، وترك محل سكنه وانقطع عن الحضور لعمله.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بشتى الطرق والاستيلاء على أموالهم.