مصر | وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يكرمون القضاة الشباب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يكرمون القضاة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، إحتفالية تكريم شباب القضاء، حيث تم تكريم 25 قاض من كل جهة قضائية عامة وإدارية.

وبدء الحفل بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمشتشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، والمستشار أبو بكر الصديق رزق رئيس هيئة قضايا الدولة.

وافتتح الحفل صباح اليوم الخميس، بفندق الماسة بمدينة نصر.

وفي سياق أخر، أعلنت الامانة العامة بهيئة قضايا الدولة، عن قبول طلبات التعيين فى وظيف مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ١٩ ٢٠.

Advertisements