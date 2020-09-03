مصر | كان بيدي درس.. القبض على مدرس بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كان بيدي درس.. القبض على مدرس بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة الجهات المعنية من ضبط مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، أثناء قيامه بإلقاء درس خصوصى بغرفة أسفل منزل أحد الأشخاص بدائرة القسم "غير متواجد" لعدد (15) طالب، مخالفًا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. وجاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا. وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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