شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطل حاول ترويج 70 طربة حشيش غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، من ضبط عاطل حاول ترويج 70 طربة لمخدر الحشيش على عملائه بدائرة القسم .

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد رمضان عبدالرحمن وكيل مباحث غرب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، يدعى (أحمد.ز) 30 سنة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وتوصلت التحريات التي أجراها الرائد محمد مرعى رئيس مباحث القسم إلى صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم دائم تغيير السيارات التي يستخدمها لنقل المخدرات على عملائه للإفلات من تعقب الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم وتمكن الضابطان محمد حلمى زاهر ومحمد السعدنى من إلقاء القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة «النترا» وبتفتيشها عثر بداخلها على 70 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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