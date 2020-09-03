شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بني سويف السبت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا يوم السبت 5 سبتمبر الجاري، عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف، لإجراء الصيانة اللازمة للوحة كهرباء الجامعة.

وأوضح قطاع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار عن مناطق (أرض الحرية1و2و3، والجوازات القديمة، برج زيزينيا، برج الحياة، وشارع الأوتوبيس) لإجراء صيانة بمغذي الحرية، ومناطق (شارع العمدة، مقبل القديم، الاستئناف، مبنى الإعلام، الطب البيطري، مستشفى الجامعة، النجدة) لصيانة مغذي التطبيقين، ومناطق (الطرق والكباري، المدرسة الفكرية، مديرية الصحة، زهور مكة، مدينة الزهراء 1و2و3، وبرج طه على) وذلك لصيانة مغذي الثلاجة، ومناطق (عمارات السكة الحديد، إشارات السكة الحديد، السكة الحديد) لصيانة مغذي الإشارات.

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.