شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية:تأسيس أول شركة لتسويق مخرجات البحث العلمي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والهيكلية الخاصة بتدشين وتأسيس أول شركة لتسويق وإدارة مخرجات البحث العلمي وتسجيل براءات الاختراع في مصر، تمهيداً لبدء العمل الفعلي لها والتي أعلنتها لجنة شؤون أودية العلوم والحاضنات التكنولوجية والشركات بجامعة الإسكندرية مؤخراً.

وأضاف «رمضان» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الجامعة خصصت 15 مشروعا بحثيا في المجال الغذائي حصلت على براءات اختراع للبدء عملياً في أولى أنشطة الشركة الناشئة، مشيراً إلى أن الجامعة مستعدة لتسويق مخرجات بحثية لباحثين من خارجها بموجب اتفاق بين الطرفين، على أن يحصل صاحب البحث على نصيبه من المردود المادي للمنتج البحثي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الأصلية على أن تحصل الجامعة على نصيبها وفقاً لما يتم التوافق عليه حال انبثاق شركات أخرى وليدة من الشركة الأم .

وأوضح، أن إنشاء الشركة المتفردة يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع الابتكار وتحفيز المعرفة والبحث العلمي لنشر ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة والأعمال.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراعات للطلاب والخريجين والمجتمع المدني لتحقيق رؤية الجامعة، وكذلك مناقشة الاستفادة من موارد الجامعة الحالية لإنشاء حاضنات بالجامعة بالتعاون مع الجهات الصناعية وتعزيز الإبتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية دعما للاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

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