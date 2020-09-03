شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لرصد المشكلات التي يعاني منها قاطنو الظهير الريفي بنطاق المحافظة، وتحت إشراف رئيس حي ثان المنتزه، قام مدير إدارة التنمية الريفية ووكيل ومفتشو الإدارة بجولة تفقدية اشتملت على تفقد عدد (4) عزب بريف المنتزه ثان، وهى (البرنس بحري والبرنس قبلي و١٢ بيت والمنشية البحرية)، لمتابعة البنية التحتية بالظهير الريفي.

تمت خلال الجولة متابعة ما تقوم به شركة نهضة مصر للخدمات البيئية من أعمال رفع المخلفات بعزبة اِلبرنس البحري، فضلا عن المشاركة مع المجتمع المدني بعزبة المنشية البحرية في تمهيد وتجميل أحد أكبر شوارع العزبة، ومتابعة أهم المشكلات التي يعاني منها قاطنو عزبة البرنس القبلي من خلال لقاء مصغر مع مسؤولي جمعية تنمية المجتمع بالعزبة، كما تم رصد عدد من المشكلات بعزبتي المنشية البحرية و12 بيت وجار متابعتهما مع الجهات المعنية.

كما تم المرور على المجمع الاستهلاكي الخاص بعزبة البرنس القبلي، لمتابعة مدى الالتزام بالمعايير والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ومدي توافر مختلف السلع وإتاحتها للمستهلك، وأخيرا تمت متابعة ما يتم من أعمال لصيانة الفواصل المتواجدة بأعلى الكباري الواقعة بنطاق الحي، وجار رفع تقرير مفصل وعرضه على جهة الاختصاص لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

الاسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزة

الاسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزة

الاسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزة

الاسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزة

الاسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزة

الاسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزة

الاسكندرية ترصد مشكلات ريف المنتزة