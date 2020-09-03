شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 12.7 ألف رأس ماشية وطائر ضد «التسمم الدموي وأنفلونزا الطيور» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه، خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ 12 ألف و757 رأس ماشية وطائر، بواقع 9 آلاف و507 رأس ماشية، و3250 طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 115 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية)، و115 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، وتحصين 3599 رأس أغنام ضد مرض جدري الضأن، و5678 رأس أبقار ضد مرض جدري الماشية، فضلاً عن تحصين 3250 طائر، (دجاج وبط وأوز وديوك رومي) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.