شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدير مستشفى بلقاس في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديريات الخدمات، حملة مكبرة بمركز ومدينة بلقاس، للتفتيش على كل القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وقررت الحملة إقالة مدير مستشفى بلقاس المركزي، بسبب سوء الخدمة الطبية المقدمة وسوء حالة النظافة والإهمال.

وشملت الحملة على التفتيش والمتابعة تفقدت خلالها شوارع وميادين مدينة بلقاس وزيارة مقر رئاسة مركز ومدينة بلقاس، وتفقدت مستشفى بلقاس ومستشفى الحميات بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة.

وتفقدت الحملة قسم الاستقبال والمطعم وحجرات التعقيم وباقي الأقسام بالمستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين.

وتلاحظ للجنة الإهمال وسوء حالة النظافة، والإضاءة، وتراكم رواكد لم يتم التصرف فيها أو اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، كما اشتكى عدد من المرضى من سوء الخدمة الطبية وعدم وجود أدوية بالصيدلية.

ووجهت الحملة الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بإقالة مدير مستشفى بلقاس وسرعة تعيين مدير جديد للمستشفى والقيام بمعالجة كل أوجه القصور وتلافي الملاحظات التي تم رصدها، مع ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين.

وكلفت الملة الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين من خلال تقسيم المدينة إلى مربعات وورديات للعمل بمشرف مختص لكل منطقة، حتى يتم إثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين.

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اقالة مدير مستشفى بلقاس فى حملة للرقابة الإدارية

اقالة مدير مستشفى بلقاس فى حملة للرقابة الإدارية

اقالة مدير مستشفى بلقاس فى حملة للرقابة الإدارية

إقالة مدير مستشفى بلقاس فى حملة للرقابة الإدارية