شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 منشأة مخالفة لاشتراطات البيئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن الفريق الإقليمى التابع لجهاز شؤون البيئة، حملة تفتيشية على 93 منشأة صناعية كبرى ومتوسطة وصغرى للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية، وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وتبين مخالفة 25 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
ونفذت الوزارة أيضا عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 546 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 131 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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