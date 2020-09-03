شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: بدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بدء الوزارة اجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لعام ٢٠٢٠ بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، من خلال مجموعة من المحاور تتمثل في متابعة اجراءات جمع قش الأرز بمحافظات المنظومة (كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، القليوبية) وكبسه وتدويره، الحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة كالمنشآت الصناعية وعوادم السيارات والمقالب العشوائية للمخلفات والحرائق العشوائية لقش الأرز من خلال تكثيف حملات التفتيش ومحاور المتابعة، وتكثيف الرصد والمتابعة من خلال غرف العمليات المركزية بوزارة البيئة عن طريق الأقمار الصناعية وخدمات شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول اجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة نفذت مجموعة من الإجراءات الاستبقاية خلال الفترة الماضية استعدادا للبدء الرسمي في المنظومة لتهيئة المواطنين وخاصة المزارعين حول الإجراءات اللازمة لنجاح المنظومة والقضاء على شبح السحابة السوداء الذي ظل يؤرق البلاد لسنوات، ونجحت الحكومة بالتعاون مع المواطنين في مواجهته مؤخرا والسيطرة عليه.