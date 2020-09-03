شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب رؤساء المدن بالتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا حضره رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح والمتغيرات المكانية لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها وموقف التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

أكد محافظ القليوبية على سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

ولفت المحافظ إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضي املاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التي لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيراً إلى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الأمن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنين وضع اليد عليها.

قال «الهجان»، إنه تم استلام 2899 طلب تم قبول 770 طلب منهم، وتم توجيه 1280 طلب إلى المساحة العسكرية، وجاري البت في عدد 411 طلب جديد، كما تم تحرير عدد 246 عقد وتسليمهم إلى أصحابها.

اكد المحافظ على أهمية دور وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم بعملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أي حالات بناء أو زراعة أو أي تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسي للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.

وطالب بالإسراع لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة.

Advertisements

يذكر أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب، وبلغت إجمالي رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.