شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف دعم عمل وتعليم المرأة.. «لأني رجل» تختتم أعمالها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت في أسوان، فعاليات مبادرة «لأني رجل» والتي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، واستمرت ٣ أيام.

والتقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشباب الحملة بحضور الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ومنسقة الحملة، حيث أشاد المحافظ بالجهود التطوعية لمجموعة الشباب المشارك في الحملة برعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، خاصة في التوعية المجتمعية لمواجهة الظواهر الإجتماعية السلبية، والتي منها ارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري.

من جانبها، أكدت هدى مصطفى بأن الحملة تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وشملت العديد من المؤتمرات والندوات التثقيفية داخل 9 أندية ومراكز شباب، موضحة أن هذه الندوات استهدفت توجيه عدد من الرسائل وتسليط الضوء لحوالي 9 آلاف من السيدات والرجال على بعض القضايا والموضوعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديًا ونفسيًا، بجانب مساندتها في الأعمال المنزلية وتربية الأولاد، بالإضافة إلى دعم عمل وتعليم المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة.

حملة «لأني رجل»

حملة «لأني رجل»