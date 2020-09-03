شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل توزيع صكوك الأضاحي على القرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العريني، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إنه تم تسلم 4 أطنان من لحوم الأضاحى لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 16 طنا من صكوك الأضاحي ليصل الإجمالى إلى 20 طنًا لتوزيعها فى نطاق المحافظة.

وأشار «العرينى» إلى أن الوزارة راعت الضوابط الشرعية في عملية الذبح الشرعي فى حينه، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة، والأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين، وأن عملية «التشفية» والتبريد والتجميد والنقل جرت بمعرفة وزارة التموين وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضح «العرينى» أنه يتم اختيار المستحقين بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى، ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء عملية التوزيع.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجهود وزارة الأوقاف لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في ذلك المشروع التكافلي.