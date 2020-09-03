شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: بدء العمل بمكتب التحويلات المركزية الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عن بدء العمل بمكتب التحويلات المركزية للعام الجامعى 2021/2020 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/9/6 حتى يوم الخميس 2020/10/22 بمقر مبنى الامتحانات بالحرم الجامعى بالعباسية، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وأضاف «سعود»: «ذلك مع مراعاة، الرجوع إلى الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية، تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد».