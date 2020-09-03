شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سنتر للدروس بالمنصورة.. وإحالة المدرس للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، مساء الأربعاء، من ضبط سنتر للدروس الخصوصية بالمنصورة ويوجد به عدد كبير من الطلبة والطالبات.

جاء ذلك خلال حملة لشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا ومنع التجمعات وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

خرجت الحملة بقيادة العميد وائل الشربيني، مدير المرافق، وبحضور الرائد فاروق حماد وكيل المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس المباحث، والنقباء أبوالمعاطي غنام، وفتوح الصباغ، وأشرف شاهين، ورمضان عبدالمقصود .

وضبطت الحملة سنتر الدروس الخصوصية في منطقة جديلة بالمنصورة بجوار مدرسة الملك الكامل، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إلقاء القبض علي المدرس وإحالته لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.