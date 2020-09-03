شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية- الصينية» تفتتح كلية جديدة للصيدلة: «مدة الدراسة 6 سنوات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة المصرية- الصينية افتتاح كلية جديدة للصيدلة وتكنولوجيا الدواء، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية 6 سنوات، 5 سنوات منها داخل الكلية، وسنة للتدريب بالصيدليات ومصانع الأدوية والمستشفيات، ويمنح الخريجين درجة «فارما – دى»، وهي درجة تمكن الصيدلي من إعطاء استشارات دوائية، بالإضافة إلى اكساب خريج الكلية المهارات والمعارف في مجال تصنيع الأدوية، واستخراج الأدوية من النباتات الطبية، والعمل كصيدلي إكلينيكي في المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات العامة.

وتتميز الكلية الجديدة بأن جميع أعضاء هيئة تدريسها هم نخبة من أفضل الأستاذة من مختلف الجامعات المصرية، بهدف الاستعانة بخبرات كليات الصيدلة المصرية في العملية التعليمية بشكل عام، كما يوجد بالكلية تخصصات كيميائية ودوائية، مما يمكن الصيدلي من العمل لدى معامل التحاليل، بالإضافة إلى الدراسة الإكلينيكية التي تمكن خريج الكلية أيضا من المتابعة الجديدة لمرضى الأورام أثناء تلقيهم للعلاج.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية- الصينية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الكلية الجديدة للصيدلة بالجامعة لديها ميزة فريدة، وهي الاستفادة من تعاقد الجامعة مع الجامعات الصينية، والتي تعطى الطلاب فرصة للانفتاح وتبادل الخبرات مع تلك الجامعات، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الصناعات الدوائية الصينية، وطب الأعشاب الطبيعية التي تشتهر بها الصين.

وأضاف «الشيحي» أن الجامعة المصرية الصينية لديها اتفاقات مع مستشفيات جامعة القاهرة والعديد من الجامعات في مصر، مما يتيح لها القدرة على تدريب الطلاب في المستشفيات، ومن أهمها مستشفيات جامعة القاهرة، كما يتوفر للطالب خلال الدراسة فرصة السفر إلى الصين للتدريب على أحدث الأجهزة والمعدات في مصانع الأدوية وفي الجامعات الصينية، كما أن الكلية مجهزة بمعامل تم تنفيذها بأعلى المعايير الدولية، والتي أشادت بها لجنة التقييم المشكلة من وزارة التعليم العالي، بفضل التجهيزات والمساحات المتوفرة داخل المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية والتي توفر حركة سلسة للطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن درجة «الفارم-دى» التي تمنحها الجامعة معترف بها دوليا، فالطالب الحاصل على هذه الدرجة يكون على نفس مستوى خريج الجامعات الدولية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للكلية أن يكون الخريج على أعلى كفاءة وذو مهارات علمية وبحثية ومعرفية في مجال الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، وهو ما ستحققه الجامعة من خلال البرامج الدراسية والمشروعات والأنشطة الطلابية التي سيقوم الطلبة بتنفيذها.

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