شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار الخميس والجمعة (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس وغدا الجمعة، موضحة أن اليوم الخميس سيشهد أمطارا خفيفة متفرقة على الوجه البحري، وغدا أمطار على جنوب سيناء.

وعن تفسير هذه الأمطار، قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك كميات كبيرة من الرطوبة على سطح الأرض، وهناك عوامل أخرى في طبقات الجو العليا تعمل على رفع كميات الرطوبة هذه لتكون سحبا، ومن الوارد في تكون هذه السحب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق الوجه البحري اليوم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بالنسبة لسيناء العوامل الجغرافية فيها والظواهر الطبيعية هناك والجبال تعمل على رفع كميات الرطوبة الموجودة على سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا وتكوين السحب والتي تكون رعدية أحيانا هناك، والتي أدت إلى سقوط أمطار أمس الأول على سانت كاترين».

ونفى المصدر أي علاقة لأمطار السودان بهذه الظاهرة، لأن العوامل المسببة لسقوط الأمطار في السودان مختلفة عن العوامل المسببة لهذه الأمطار على الوجه البحري وسيناء.