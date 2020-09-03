شكرا لقرائتكم خبر عن النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية الصناعية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الصناعية، كما وافق المحافظ على زيادة كثافة الفصول بالمدارس الخاصة بنسبة 10% للمستوى الأول فقط من رياض الأطفال kg1.

وجاءت مدرسة عرب جهينة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس ليكون الحد الأدنى 240 درجة، ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات ليكون الحد الأدنى 235 درجة، أما مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات فالحد الأدنى 235 درجة، ومدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين ليكون الحد الأدنى 220 درجة.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ونزولًا على رغبة أولياء الأمور والطلاب ونتيجة للإقبال المتزايد على المدارس الثانوية الصناعية بالمحافظة، وكذلك تيسيرًا على أولياء الأمور، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الصناعية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.