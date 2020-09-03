ضبط مصنع بداخله 350 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع لتصنيع كمامات "غير مطابقة للمواصفات الصحية وبدون ترخيص.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبط (352 ألف كمامة منتج نهائي- معدة للبيع - 3 أطنان مستلزمات إنتاج ومواد خام - 1500 متر أستيك - 3 ماكينات لتصنيع القطن الطبي- 2 ماكينة لتصنيع الكمامات - 15 كيلو جرام دعامات لتصنيع الكمامات - 8 آلاف كيس قطن طبي – 10 آلاف علبة فارغة لتعبئة المنتج النهائي - 2500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي).

جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر، بداخل مصنع لإنتاج القطن الطبي– كائن بدائرة مركز شرطة تلا، حيث تم ضبط (مالك المصنع- مُقيم بذات الناحية) لقيامه بإنشاء خط لإنتاج وتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المقلدة المنسوب إنتاجها لشركات وهمية “بدون ترخيص" تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.