كمين أمني يضبط شحنة سجائر مهربة داخل سيارة نقل بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة بوزارة الداخلية سيارة نقل مُحملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة بالغربية. كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ" محملة بـ "20 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات أو فواتير تفيد دخولها البلاد عبر المنافذ الجمركية المشروعة"، أثناء مرورها بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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