في الشرقية.. ضبط طالب جامعي لاتجاره في العملة بـ 350 ألف دولار وريال سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (طالب جامعي، مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية)، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفي.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندي أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغ (60 ألف دولار أمريكي- 165 ألف ريال سعودي، 15 ألف يورو، 11 ألأف درهم إماراتي، 8 آلاف دينار أردنىي، 5 آلاف دينار كويتي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.