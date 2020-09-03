الداخلية تلاحق تجار المخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام شن حملات أمنية بمديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة وحيازتها بإجمالي (30) متهم. وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,830 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,770 كيلو جرام، 1,250 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، 3 أسلحة بيضاء، 2634 قرص وأمبول مخدر مختلف الأنواع، عدد من الهواتف المحمولة، مبالغ مالية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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