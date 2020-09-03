ضبط مدرس خالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: اتخذت الأجهزة الأمنية بالشرقية الإجراءات القانونية تجاه مدرس؛ لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتجميعه عددًا من الطلاب بإحدى الشقق السكنية. كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة الجهات المعنية تمكنت من ضبط (مدرس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) أثناء قيامه بإلقاء درس خصوصى بغرفة أسفل منزل أحد الأشخاص بدائرة القسم "غير متواجد" لعدد (15) طالب، مخالفاً بذلك قرار ئيس مجلس الوزراء الخاص بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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