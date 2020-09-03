اعترافات مريض نفسي متهم بقتل شقيقه في المعصرة: "بيعايرني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أدلى "محمود. س" المتهم بقتل شقيقه "إبراهيم" بعصا خشبية في المعصرة بتفاصيل ارتكاب الجريمة أمام نيابة حلوان.

وقال المتهم في التحقيقات إنه انتقل وشقيقيه إلى شقة جديدة في شارع منشية جمال عبدالناصر منذ 25 يومًا بعد وفاة والديهم، وأنه عاطل عن العمل بسبب مرض نفسي يخضع على إثره للعلاج، وأن شقيقه القتيل كان عاملًا في أحد المحلات القريبة للإنفاق عليهم.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة نشبت مشادة بينه وبين شقيقه عقب عودته من العمل "عايرني بمرضي وإني عاطل بقالي فترة" انتهت بتدخل شقيقي الأصغر "صنايعي"، ومع دخول الليل قررت التخلص منه، فضربته أثناء نومه بعصا خشبية حتى استيقظ شقيقي وحمله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرَّحت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وتسليمه لذويه لدفنه.