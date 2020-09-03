محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
تتأثر الأجهزة الكهربائية بشدة من التذبذب في التيار الكهربائي المتمثل في عدم انتظام الجهود الكهربائية التي تمد الأجهزة الكهربائية بالطاقة اللازمة للتشغيل عند جهود محددة دون أن تنخفض أو ترتفع، خاصة أن تتسبب العودة المفاجئة للكهرباء في حدوث أعطال تصيب هذه الأجهزة كالثلاجة والتليفزيون والغسالة بالتلف.
ووضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها عند حدوث التذبذبات في التيار على النحو التالي:
1- عدم وصل الأجهزة في فيشة الكهرباء الموجودة بالحائط مباشرة.
2- استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار.
3- إن لم تتمكن من توفير هذه الأداة عند انقطاع الكهرباء لابد من فصل جميع الأجهزة عن المقبس الكهربائي المباشر.
4- عند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثواني قبل وصلها مجددًا؛ بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.
كانت هذه تفاصيل خبر في 4 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.