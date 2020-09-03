في 4 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تتأثر الأجهزة الكهربائية بشدة من التذبذب في التيار الكهربائي المتمثل في عدم انتظام الجهود الكهربائية التي تمد الأجهزة الكهربائية بالطاقة اللازمة للتشغيل عند جهود محددة دون أن تنخفض أو ترتفع، خاصة أن تتسبب العودة المفاجئة للكهرباء في حدوث أعطال تصيب هذه الأجهزة كالثلاجة والتليفزيون والغسالة بالتلف.

ووضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها عند حدوث التذبذبات في التيار على النحو التالي:

1- عدم وصل الأجهزة في فيشة الكهرباء الموجودة بالحائط مباشرة.

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2- استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

3- إن لم تتمكن من توفير هذه الأداة عند انقطاع الكهرباء لابد من فصل جميع الأجهزة عن المقبس الكهربائي المباشر.

4- عند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثواني قبل وصلها مجددًا؛ بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.​