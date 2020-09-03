رطوبة 88% وحرارة 44.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ونسبة الرطوبة المتوقعة.

وقال الخبراء، لمصراوي، اليوم الخميس: تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف على أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، كما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، بينما يكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

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وتابع الخبراء: مع بداية الجمعة تسجل درجات الحرارة على القاهرة بين 36 و37 درجة، ومن 31 إلى 32 على السواحل الشمالية بينما تتراوح بين 40 و44 على شمال وجنوب الصعيد، وتستمر عل هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح الخبراء، أن الرطوبة مازالت مرتفعة، مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية خاصة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بداية من الساعة الثالثة صباحا حتى السابعة صباحا.

وأشار الخبراء إلى أن نسبة الرطوبة تسجل على القاهرة والوجه البحري، من 70% إلى 80%، وعلى السواحل الشمالية 88%.