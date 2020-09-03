القوى العاملة: تعيين 343 شابا واستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 343 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم شاب من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1319 شاباً.

وتلقى وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، تقريرا من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة، و375 كارنيه مزاولة حرفة، فضلاً عن التفتيش على 372 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل، والتفتيش بنظام الدوري النهاري على 162 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير ثلاثة محضر لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف أن المديرية فتشت على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 57 منشأة بواسطة مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.​