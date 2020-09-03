قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 فدانا بالساحل الشمالي لإقامة مشروعات خدمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 465 لسنة 2020، بإعادة تخصيص 47.07 فدان من الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي ومنطقة إدارية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.