الموجة الثانية لكورونا وبداية الدراسة.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس. ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزراء تقريرا حول حالات فيروس كورونا والاستعدادات لدخول موجة ثانية من فيروس كورونا وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما يناقش المجلس تقريرا حول بداية العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب، إلى جانب مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية ومتابعة منظومة الأسعار.​

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