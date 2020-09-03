القوى العاملة: مصريان يحصلان على 333 ألف جنيه مستحقات عملهما بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات الخدمات، ومدرسة بالمملكة لصرف مستحقات مدرس وعامل مصريين متأخرة بإجمالي 80 ألفا و772 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 333 ألفًا و588 جنيهًا مصريًا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد. ب. ع"، والذي كان يعمل بمؤسسة للخدمات بالرياض للحصول على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة، وكذلك مستحقات المواطن "ع. ع. س. ع" والذي كان يعمل بإحدى المدارس التعليمية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

Advertisements

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أكد فيه أن المكتب تواصل مع المسؤولين ودياً ومع المؤسسة التي يعمل بها المواطن المصري "أحمد. ب. ع"، وبعد تعثر المفاوضات الودية تم السير في دعوى قضائية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية بالرياض وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام المؤسسة بدفع 65 ألفاً و416 ريالا سعوديا وتم إصدار شيك مصرفي للعامل من محكمة التنفيذ بالرياض.

وتم التواصل مع مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض؛ لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وفي نفس السياق، استطاع مكتب التمثيل العمالي بالرياض الحصول على مستحقات المواطن "ع. ع. س. ع" والذي كان يعمل بإحدى المدارس التعليمية بالرياض، وتم إصدار شيك مصرفي بقيمة المستحقات والتي بلغت 15 ألفاً و356 ريالا سعوديًا.